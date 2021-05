Biographie de Yoann

26 ans - Le Mans (72)



TITRE CHANTÉ : "Ces gens-là"

TITRE CHANTÉ AUX BATTLES CONTRE MATHILDE : "Comme ils disent" (Charles Aznavour)

TITRE CHANTE A L'EPREUVE ULTIME : "I Put A Spell On You" (Screamin Jay Hawkins)

TITRE CHANTE A SON 1ER DIRECT : " Désenchantée " (Mylène Farmer)



CHANSON CHOISIE PAR LES INTERNAUTES POUR SON 2EME LIVE : "La Corrida" (Francis Cabrel)



Yoann, jeune Manceau de 26 ans est issu d'une famille de musiciens. Il commence le saxophone au conservatoire et réussit brillamment : il remporte la médaille d'or en fin de second cycle. Baccalauréat en poche, il entre à l'Institut National du Musichall du Mans.



Yoann rêve de vivre de la musique depuis le lycée, mais ce sera sa rencontre avec une chorégraphe qui va le faire définitivement basculer.



Elle lui fait chanter sa première chanson " Majorette " de Bénabar : un vrai déclic. Il se produit depuis sur scène et sort quelques albums. À la fois chanteur, compositeur, saxophoniste et comédien, Yoann participe, aujourd'hui, à The Voice car il est avide de nouvelles expériences.