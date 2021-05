Biographie de Yoann Riou

Journaliste sportif, connu pour sa bonne humeur, son énergie débordante et son dynamisme, Yoann Riou se lance, comme à son habitude, avec passion dans l’aventure de Danse avec les Stars !



Originaire de Bretagne, tout en poursuivant ses études, il démarre sa carrière de journaliste en tant que correspondant sportif pour le quotidien breton Le Télégramme.

C’est en janvier 2001 qu’il intègre le Groupe L’Equipe où il va mener différentes missions. De février 2005 à mars 2012, Yoann Riou fut correspondant permanent de L’Equipe en Italie ; d’abord à Turin notamment pour les Jeux Olympiques de 2006, puis à Milan de 2009 à 2012.



Pendant ces années, il a suivi de très nombreux matches de la Juventus Turin, de l’AC Milan et de l’Inter Milan, et interviewé de prestigieux joueurs de football comme Gianluigi Buffon, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Alessandro Del Piero, Paolo Maldini, Gennaro Gattuso entre autres ainsi que de célèbres entraîneurs tels que Marcello Lippi, Arrigo Sacchi, Roberto Mancini, Claudio Ranieri, Fabio Capello….

Depuis 2016, sur la chaîne L’Equipe, Yoann Riou installe un rendez-vous pour les amateurs de football : il commente de grands matches de football de Ligue des champions sans que les téléspectateurs n’aient les images. Yoann va faire vivre aux téléspectateurs des matches au scénario incroyable du PSG, de l’AS Monaco ou de Manchester City, de Liverpool. Pendant la Coupe du Monde, il commente 19 matches. Il lui est même arrivé d’être accompagné d’invité comme Teddy Riner.

En plus, il participe aux émissions L’Equipe d’Estelle et L’Equipe du soir.



En parallèle, Yoann Riou collabore avec RTL à l’été 2018 avec des chroniques le matin et, depuis février 2019, il a intégré l’émission Les Grosses Têtes aux cotés de Laurent Ruquier.