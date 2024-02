Mariée à Mirta Torres, Yolande, jouée par Elisabeth Commelin, a une personnalité excentrique et fantasque. C’est la mère de la docteure Babeth Nebout et la belle-mère du commandant Patrick Nebout, à qui elle en a fait voir de toutes les couleurs avec son mari, Jocelyn. Après la mort de son époux, elle a trouvé dans son amitié avec Mirta une source de joie, de réconfort et la force de continuer à vivre, malgré tout. Figure attachante et emblématique, Yolande sait parfaitement communiquer son humour et sa joie de vivre à tous ceux qui l’entourent.