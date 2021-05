Biographie de Yvette

Depuis toute petite, Yvette est une grande timide. Même si aujourd’hui, la jeune Mauricienne de 24 ans vit de la musique, avant chaque scène ce sont toujours des heures et des heures d’angoisse. En participant à « The Voice », elle prend «son courage à deux mains» et se lance le défi de se battre contre son propre stress pour, enfin, pouvoir se libérer. Pour se sentir plus à l’aise, la jeune fille décide de s’accompagner à la guitare sur un titre de Nicole Croisille «Téléphone-moi».







Auditions à l’aveugle :

Téléphone-moi – Nicole Croisille