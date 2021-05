Biographie de Zazie

Zazie est née en 1964 à Boulogne-Billancourt. D'abord mannequin pour des marques de prêt-à-porter et de grands couturiers comme Yves Saint-Laurent ou Kenzo, elle pratique la musique chez elle sur son synthétiseur. Encouragée par le célèbre parolier Etienne Roda-Gil, elle se lance dans la chanson en 1991, année où elle décroche un contrat chez Phonogram. L'année suivante, elle sort son premier album, Je, Tu, Ils qui lui permet de se faire connaître.

Sa carrière décolle véritablement trois ans plus tard avec Zen, son deuxième album, écoulé à plus de 500 000 exemplaires. Suivront sept autres albums studios qui achèveront de faire de Zazie une personnalité majeure de la scène musicale française. En 25 ans de carrière, elle a signé de sa plume toujours inspirée une foule de classiques pour elle-même (Zen, J'envoie valser, Rue de la paix, Rodéo, Je suis un homme), pour Johnny Hallyday (Allumer le feu), Pascal Obispo (Les meilleurs ennemis), Axel Bauer (A ma place), Calogero (l'album Pomme C), ou encore pour Christophe Willem (Double Je, Jacques a dit).

Depuis 2015, elle est coach de The Voice sur TF1. Pour sa première participation, lors de la saison 4, elle mène d'ailleurs Lilian Renaud à la victoire.

Habituée des tournées à succès sur les scènes françaises les plus prestigieuses (L'Olympia, Bercy, le Bataclan et les Zéniths), elle est aussi activement engagée depuis de nombreuses années aux côtés des Restos du Coeur et depuis 2012 pour l'Association pour la médecine et la recherche en Afrique.

Zazie a remporté six Victoires de la musique, soit autant que Jean-Jacques Goldman et Patricia Kaas. Sacrée "Meilleur espoir féminin" en 1993, elle a ensuite décroché deux fois le prestigieux prix d'"Artiste interprète féminine de l'année", en 1998 et 2002. La même année, elle remporte avec Axel Bauer le trophée de "Meilleure chanson francophone de l'année" pour A ma place. En 2003, elle a également été faite Officier des Arts et des Lettres par le ministre de la Culture, Jean-Jacques Aillagon.



Dates-clés

Depuis 2015 : coach de The Voice

2002 : Artiste interprète féminine de l'année aux Victoires de la musique

1998 : Artiste interprète féminine de l'année aux Victoires de la musique





Discographie

1992 : Je, Tu, Ils

1995 : Zen

1998 : Made in Love

2001 : La Zizanie

2004 : Rodéo

2007 : Totem

2010 : Za7ie

2013 : Cyclo

2015 : Encore heureux