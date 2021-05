Biographie de Zine Yaala

Zine Yaala est né au Maroc. Depuis toujours, le jeune homme est animé par la musique et rêve d’être chanteur. L’année de son baccalauréat, il perd son papa, son plus grand soutien, celui qui le poussait à toujours vivre ses rêves. Il décide alors de quitter le Maroc pour s’installer à Paris où il commence des études de marketing. Aujourd’hui étudiant à Londres, Zine participe à « The Voice » pour se prouver qu’il est fait pour être chanteur et rendre hommage à son père.





Auditions à l’aveugle :



Never tear us appart – INXS