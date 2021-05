Biographie de Zoé

ZOÉ - 15 ANS - SPRIMONT (4140)

A seulement 15 ans, Zoé est déjà auteure, compositrice et interprète. La musique entre dans sa vie alors qu’elle est encore dans le ventre de sa maman, grâce à son papa qui chante du Renaud à la guitare tout près d’elle.

Précoce, elle commence le piano à l’âge de 10 ans et écrit sa première chanson. Pour elle, la musique est le meilleur moyen de s’exprimer, de « raconter des choses tristes de façon plus légères, plus douces ». The Voice Kids représente un défi pour cette jeune lycéenne qui n’est encore jamais montée sur une vraie scène, devant un public.

Elle interprète « Le Marchand de Cailloux » de Renaud, dans une version qui lui ressemble afin de faire découvrir et d’emmener les coachs dans son univers.