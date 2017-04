Dimanche 16 avril à 13h50 dans Clap, vous saurez tout du tournage de Mission Impossible 6 à Paris  

Clap, c'est votre magazine sur l'actualité du cinéma et des séries. Et au sommaire ce dimanche : Fast & Funès, le mash up de la semaine met aux prises Vin Diesel et Louis de Funès ; Mission Impossible 6, le tournage à Paris ; les affiches électorales revues et corrigées en affiches de cinéma ; la maison du Loup du Wall Street (le vrai !) est à vendre ; Thor, la nouvelle bande-annonce bat un record avec 136 millions de vues en 24 heures. Sans oublier, le zoom de la semaine consacré à Bollywood, mais aussi la rencontre avec Dominique Farrugia qui vous présente sa dernière réalisation : "Sous le même toit". Regardez !