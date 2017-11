"Joyeuses fêtes avec Olaf" : L'esprit de Noël débarque bientôt ...

Découvrez la bande annonce de "joyeuses fêtes avec Olaf", le spin-off de la Reine des Neiges... Pour la première fois depuis le renaissance du château, le royaume d’Arendelle s’apprête à célébrer les fêtes de fin d’année. Anna et Elsa offrent de somptueuses festivités pour tous les habitants. Alors que leurs invités partent de bonne heure pour rejoindre leur famille et continuer les festivités chacun à leur manière, les deux sœurs réalisent qu’elles n’ont aucune tradition familiale ! Olaf s’élance alors à travers tout le royaume à la recherche des plus belles traditions de fin d’année pour les rapporter au château et sauver les premières fêtes de fin d’année.