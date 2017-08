Lady Diana : TMC lui rend hommage 20 ans après sa mort !

Par Emma VANPOULLE | Ecrit pour HD1 |

Le 31 août 2017 marquera les 20 ans de la disparition de la princesse Diana. A cette occasion, TMC a décidé de lui rendre hommage à travers deux documentaires exceptionnels dans lesquels ses proches et notamment ses enfants, les princes William et Harry, partagent leurs témoignages intimes pour la première et dernière fois.

Surnommée "la princesse des cœurs", Lady Di demeure encore aujourd'hui l’icône britannique la plus célèbre des années 1980-90. Épouse du prince Charles pendant 15 ans avant de divorcer, elle décède tragiquement le 31 août 1997 à Paris dans un accident de voiture, laissant derrière elle des questions non résolues. TMC tâchera de retracer sa vie sulfureuse mais aussi de mettre en lumière ses nombreux engagements, tels que la lutte contre le sida ou encore son investissement dans l’humanitaire. Grâce aux images rares et aux déclarations inédites de son entourage, vous découvrirez comment la princesse de Galles est devenue une figure emblématique et pourquoi elle agite encore les esprits 20 ans après sa mort.