Bouglione : dans les coulisses du cirque le plus célèbre de France

Après trente-cinq ans d'absence, le cirque Bouglione a repris la route et s'est produit dans la plupart des grandes villes de France. Après avoir relancé le Cirque d'hiver à Paris dans les années quatre-vingt-dix, la famille renoue avec son histoire. Aix-en-Provence, Nîmes, Brest, Bordeaux… le cirque retrouve des villes dans lesquelles il avait tissé des liens avec son public. L'enjeu, les investissements personnels et financiers sont donc très importants pour le cirque et pour la famille Bouglione. Relancer une tournée tout en poursuivant les spectacles parisiens, le défi est de taille : si le public est au rendez-vous, le cirque pourrait repartir sur les routes chaque année avec son chapiteau en offrant du rêve sur sa piste aux étoiles. Plongez dans les coulisses de la tournée Bouglione où nous suivrons plusieurs membres de la famille : Joseph Bouglione, le directeur artistique, Régina et Odette, les inséparables sœurs qui s'occupent des costumes, Louis-Sampion qui gère le musée du cirque sous l'œil bienveillant d'Emilien... La famille Bouglione atteindra-t-elle son objectif ?