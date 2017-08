Diana : une princesse au destin brisé  

Retour sur un fait-divers extraordinaire : il y a 20 ans, dans la nuit du 31 juillet 2017 une Mercedes percutait le 13ème pylône du pont de l’Alma, à quelques pas des champs Elysées. Au départ, un dramatique accident de circulation comme il y en a tous les jours à Paris. Sauf que parmi les 4 victimes il y a Lady Di, et le fait-divers devient événement planétaire. En quelques heures les télévisions du monde entier se ruent à Paris. L’enquête est confiée à l’élite de la police judiciaire parisienne, la brigade criminelle. Pendant onze mois ils vont suivre les pistes les plus improbables, les plus paranoïaques. Et leur conclusion est sans appel : c’est un banal accident de la route. Difficile de croire que quelque chose de banal puisse arriver à Diana Spencer. Ex-épouse du futur roi d’Angleterre, Icône de la mode, égérie des causes humanitaires, femme la plus photographiée au monde, héroïne de la presse people. Diana c’est le feuilleton préféré des Tabloïds. La terre entière se passionne pour la vie de la princesse : ses combats, ses déboires avec la famille royale, ses amours, ses trahisons. A Londres, la passion pour la princesse tourne à l’hystérie collective et la tristesse se transforme en colère. Et c’est la couronne britannique qui en est la cible. La famille royale est accusée d’indifférence, pire, on la soupçonne même d’être plutôt soulagée par la disparition de celle que la rumeur à Buckingham disait folle, incontrôlable, imprévisible, capable de manipuler la presse pour défier la Couronne et faire entendre sa voix. Les anglais, eux, veulent des funérailles royales pour celle qui s’était autoproclamée Princesse du peuple. Mais depuis son divorce avec le Princes Charles, Diana ne fait plus partie de la famille royale. Face à la colère de ses sujets, La Reine plie et accorde à Diana des funérailles royales qui seront suivies en directe par plus de deux milliards de téléspectateurs. Portrait de la Princesse qui a osé défié la Couronne pour retrouver sa liberté. Retour sur le destin brisée de la Princesse Diana, comment celle qui était destinée à devenir la reine d’Angleterre a t-elle pu finir dans un accident de voiture à Paris dans les bras d’un playboy Egyptien ?