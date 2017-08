Les docs de l'été - au PAL, le zoo le plus étonnant de France  

Pour la période estivale TMC vous propose une série de documentaires, les docs de l'été. Ce numéro est consacré au PAL (Parc Animalier dans l'Allier). Il s'agit d'une véritable arche de Noé où 750 animaux de 100 espèces différentes évoluent en semi-liberté dans de grands espaces paysagers qui sont une reproduction miniature de leur milieu naturel. Entre hippopotames, antilopes et éléphants, le dépaysement est garanti.Et pour certains, l'aventure se transforme carrément en safari ! En effet le PAL (du nom du lieu-dit où se trouve le Parc Animalier, dans l'Allier) est équipé de plusieurs lodges, installées au coeur du Parc, au beau milieu des animaux ! Les visiteurs peuvent donc partager leur petit-déjeuner avec des gnous, des antilopes, des hippopotames ou encore des zèbres, dans une ambiance de safari. Les équipes de TMC ont suivi en coulisses la vie de ce parc pas comme les autres. Chaque été est un défi pour les équipes (20 soigneurs et 1 vétérinaire), mais vous verrez qu'entre les naissances et les gros pépins, cette saison a été particulièrement chargée en rebondissements... Car ce zoo pas comme les autres a un autre atout dans sa manche : c'est le seul parc animalier à avoir également développé une zone " parc de loisirs ", avec de nombreuses attractions, sur le thème de la nature, évidemment. Un parc deux en un, en quelque sorte... Une particularité qui fait sans conteste de ce zoo, le plus étonnant de France.Vous découvrirez dans ce documentaire une des vétérinaires qui se bat pour éviter une issue fatale à son éléphante préférée, qui s'est gravement blessée au pied. Etant l'emblème du parc, les équipes sont aux petits soins auprès des éléphants : les soigneurs se relaient également auprès d'un éléphanteau, né l'an dernier dans le Parc. Le public découvrira la face cachée du spectacle sous-marin, avec notamment Henry et Anouk, deux otaries très joueuses... Nous suivrons ces animaux aquatiques et vivrons une séquence émotion avec la naissance de bébés phoques. Du coté des fauves, les équipes ont pu filmer le transfert d'une panthère, il s'agit d'un moment toujours dangereux et périlleux pour l'animal comme pour les soigneurs. Enfin le documentaire nous permet de suivre le fauconnier du parc dans les coulisses du spectacle d'oiseaux, où nous assisterons à un moment plutôt cocasse avec une chouette fugueuse.