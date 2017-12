Il était une fois... - Louis de Funes

Voilà plus de 30 ans que Louis de Funès nous a quitté. Jamais un acteur comique français n'a connu une popularité aussi forte, une estime du public inaltérée malgré les décennies passées depuis sa disparition. A travers des interviews de personnalités l'ayant côtoyé ou des inconditionnels de l'acteur en tant que spectateurs, ce documentaire retracera les 30 années d'une carrière lente et discrète jusqu'à la gloire fulgurante au milieu des années 60. Du "Gendarme de St-Tropez" à "Rabbi Jacob", en passant par "Le Corniaud" et "La Grande Vadrouille", sa gestuelle précise, ses mimiques et son rythme de jeu inimitable en ont fait un des génies comiques français du 20ème siècle. Redécouvrez Louis De Funès à travers les témoignages de Bernard Lecoq, Julia De Funès, Laurent De Funès, Mylène Demongeot, Vladimir Cosma, Frédéric Lopez, Michel Galabru, Claude Gensac, Chantal Ladesou, Christophe Dechavanne et bien d'autres...