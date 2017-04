Familles (très) nombreuses : mais comment font-elles ?  

Ce sont des familles hors-normes : elles ont 6, 8 et même 13 enfants ! Et pour ces familles pas comme les autres, chaque jour est un nouveau défi. Les courses, les repas, les devoirs, les transports, le logement… le moindre aspect du quotidien devient pour elles un véritable casse -tête. Et pour le relever, elles débordent d'ingéniosité. Chacune a sa méthode, mais une chose est sûre : il n'y a pas de place pour l'improvisation, l'organisation est parfois quasi militaire...Plongez dans la vie incroyable de 3 familles XXL au profil atypique : Baudoin et Daphnée, parents de 6 enfants, qui ont décidé de quitter Paris pour habiter en Province... Suzanna et Julien, l'ancien légionnaire devenu père au foyer pour leurs 8 enfants. Et enfin Christophe, papa de 13 enfants de 3 femmes différentes, et qui, avec sa nouvelle compagne, cherche une maison assez grande pour accueillir sa tribu... Comment fait-on pour tout gérer quand on vit à 6, à 8 ou encore plus?