Inédit ! Mercredi 26 avril à 20h55 sur TMC, vivez 10 jours de folie à la Foire de Paris  

La Foire de Paris est la reine des foires. C'est l'un des rares événements à pouvoir privatiser le parc des expositions dans sa totalité et ce, depuis 112 ans. Ce salon est une énorme machine de guerre... Plus de 50 000 personnes par jour dont 90 % font un achat. Leur budget moyen : 450 €. Les 200 000 m², l'équivalent de 90 supermarchés, sont découpés en trois thèmes : l'habitat avec la décoration, la gastronomie avec les terroirs exotiques et, le plus important, le shopping. C'est un énorme terrain de jeu commercial où s'affrontent de véritables rois de la vente : les démonstrateurs. La Foire de Paris comme vous ne l'avez encore jamais vue, c'est mercredi 26 avril à 20h55 sur TMC.