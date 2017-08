INÉDIT - Une vie hors du commun, un destin tragique... Diana, une PRINCESSE que l'on n'oubliera jamais  

20 ans après sa disparition, la Princesse Diana aura marqué à jamais les mémoires de toute une génération. 31 août 1997 : c'était il y a 20 ans, quasiment jour pour jour. Un accident effroyable fera trois morts et un blessé grave... Parmi les victimes, une jeune femme, sans doute parmi les plus connues au monde et les plus appréciées aussi : la Princesse Lady Diana Spencer. De son adolescence à son mariage au Prince Charles en 1981 jusqu'à sa mort dans un tragique accident de voiture sous le Pont de l'Alma à Paris, TMC vous propose un document exceptionnel dans lequel plusieurs témoignages et des images rares nous éclairerons sur cette icône ultra médiatisée mais parfois compliquée et imprévisible. Surnommée la Princesse des coeurs tout sa vie, elle aura cherché sa place dans un mariage bancal au sein d'une famille royale pas toujours bienveillante... Concernant l'accident, de nombreuses théories du complot ont circulé : Diana a-t-elle été tuée intentionnellement ? Pour certains, il s'agit d'un assassinat de Dania et son ami Dodi Al-Fayed. La famille royale et les services secrets britanniques sont un temps soupçonnés... Alors, que s'est-il réellement passé ? Quant à ses fils, pour la mémoire de leur mère, les princes Williams et Harry continuent aujourd'hui d'oeuvrer pour les causes qui lui tenaient à coeur ! Par l'intermédiaire de la journaliste américaine Gayle King, vous allez pénétrer chez Diana, dans sa première et dernière demeure, à Althorp, domaine ancestral des Spencer. Plusieurs personnes proches de la défunte princesse se confient pour évoquer son souvenir comme ses enfants, les princes William et Harry, ses amis Lana Marks et Richard Kay, Patrick Jephson, son secrétaire particulier, Ken Wharfe, son garde-du-corps, également Sally Bedell Smith, spécialiste de la monarchie britannique, Trevor Rees-Jones, garde-du-corps de Dodi Al-Fayed... TMC vous présente un portrait intime de Diana qui, 20 ans après sa disparition, demeure une figure emblématique et garde une image de mère dévouée et de princesse glamour au grand coeur.