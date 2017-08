Obésité, naturisme : ils vivent sans complexe  

Produit par TF1 Production Assumer son corps et laisser sa pudeur au vestiaire… Aujourd’hui, près de 15% des Français sont obèses. De plus en plus de femmes revendiquent leurs formes entre concours de beauté et blogs de mode. Aux États-Unis, certains en ont même fait leur gagne-pain en mangeant de grandes quantités de nourriture face caméra. Mais l’obèsité n’est pas sans conséquence sur la santé. Chaque année, 60 000 Français en meurent. Alors, entre bistouri et régime, quelles sont les alternatives ? Plus de 2 millions de français seraient naturistes aujourd’hui et le nombre d'adeptes ne cesse d'augmenter. Des croisières aux randonnées "nus" et autres nouveaux clubs sportifs, toutes ces activités affichent complet, recherchées par les jeunes et les citadins branchés. Pour eux, ces vacances sont aussi une manière aussi de faire la paix avec leur corps et regarder l'autre autrement.