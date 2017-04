Puy du fou : dans les coulisses du parc d'attraction préféré des français  

Cet été encore, le parc du Puy du Fou a fait le plein. Pour la première fois, il a largement passé le cap des 2 millions de visiteurs. Un succès qui fait du Puy du Fou le 2ème Parc d’attraction le plus visité de France. Mais à en croire les professionnels, c’est le tout premier car pour la deuxième fois, « le Puy du Fou » a été désigné, l’an dernier à Los Angeles, « Meilleur Parc d’Attraction du Monde » ! Quel est le secret de ce parc pas comme les autres ? Comment les 1500 saisonniers et 3000 bénévoles parviennent à assurer plus de 20 spectacles par jour ? C’est ce que les équipes de TMC ont cherché à découvrir en explorant les coulisses du Puy du Fou pendant la période la plus chargée de l’année : en plein au coeur du mois d’août ! Un véritable marathon pour les saisonniers et bénévoles, doublé d’une course contre la montre permanente pour que tout s’enchaîne parfaitement. Pendant plusieurs semaines, les équipes de TMC ont suivi les personnages clés du Parc, ces travailleurs qui restent dans l’ombre, mais sans qui rien ne fonctionnerait. Nous partirons à la rencontre du chef cuisinier et son armée de serveurs costumés, un dresseur de chevaux, la costumière en charge de l’impressionnant spectacle des vikings (48 000 costumes en tout au Puy du Fou), ou encore l’homme en charge de la pyrotechnie et des époustouflants effets spéciaux. Tous livrent leurs secrets et nous font partager d’incroyables moments d’émotion : comme Hélène, pilote ULM et soigneuse à la nurserie pour bébés-oiseaux. Elle a passé des mois à dresser des oies pour leur faire survoler la fameuse arène du spectacle aux 260 oiseaux. Nous assisterons à leur 1er envol éblouissant ! Une immersion au coeur du parc qui nous fait découvrir une facette méconnue et insolite du Puy du Fou.