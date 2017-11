Renaître - Les bébés de la pouponnière

Existe-t-il encore des orphelinats en France ? Qui s’occupe des enfants nés sous X ? Des pupilles de l’Etat ?Qui prend en charge les bébés victimes de maltraitance dans leurs propres familles ? Un seul et unique organisme d’état est en charge de cette mission d'urgence : la pouponnière. Il en existe une trentaine en France. Pour la première fois, des caméras ont été autorisées à filmer le quotidien de celle d’Asnières, dans les Hauts-de-Seine : une immersion exceptionnelle et inédite pendant laquelle nos équipes ont suivi jour et nuit, le travail d’un personnel engagé dans la protection des tout-petits et animé par une vocation hors du commun. Très méconnus, ces établissements accueillent des enfants âgés de 0 à 3 ans, qui y vivent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pendant plusieurs mois. Leur mission : accueillir, protéger et préparer l’avenir de ces petits. Et parfois même reconstruire. Certains sont nés sous X, d’autres, victimes de graves négligences ou de violences, ont été placés dans ces établissements sur décision judiciaire. Tous n’ont pas la cellule familiale capable de les protéger et de les voir grandir. Totalement dévoués, auxiliaires de puériculture, infirmières, psychologues, assistantes sociales et médecins s’y démènent chaque jour pour offrir aux bébés de la pouponnière un avenir que tous espèrent heureux.