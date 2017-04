Rois de la vente et petits génies : 10 jours de folie à la Foire de Paris  

A la veille de l’ouverture de la Foire de Paris 2017, TMC propose un documentaire inédit sur les coulisses de ce rendez-vous annuel incontournable. La Foire de Paris, c’est la reine des Foires. Et cela fait 112 ans que ça dure ! Ce salon est une énorme machine de guerre, qui s’étale sur 200 000 m2, l’équivalent de 90 supermarchés ! Du bricolage à la déco, en passant par la gastronomie, l’ameublement ou les gadgets en tous genre, ici, on trouve de tout : même une véritable maison construite spécialement pour l’occasion !Il faut dire que la Foire de Paris accueille chaque jour 50 000 personnes, dont 90% vont se laisser séduire par un achat : budget moyen des visiteurs : 450€.Un énorme terrain de jeu commercial, où s’affrontent de redoutables rois de la vente, les meilleurs démonstrateurs du pays. Des démonstrateurs qui transforment la Foire de Paris en véritable spectacle. Parmi eux, Romain le « roi du sécateur ». Cette année il s’est lancé un défi : s’installer dans un hall calme, loin des autres camelots… un pari risqué... Mais la Foire de Paris, c’est aussi le concours d’inventions le plus réputé de France : l’incontournable concours Lépine. Depuis 1904, ce concours révèle les innovations de demain. Parmi les concurrents, Xavier. Il a investi toutes ses économies pour présenter son invention... plutôt étonnante. Mais il espère bien que ce concours changera sa vie... Vous suivrez également Grégory. Il a installé son camion pizza sur le parking de la Foire de Paris. Son objectif est gargantuesque : vendre 500 pizzas par jour en étant seul aux fourneaux ! Pendant 10 jours, aux côtés des exposants, les équipes de TMC nous font vivre de l’intérieur les coulisses mouvementées et pleines d’imprévus de cette gigantesque foire, la plus grande d’Europe !