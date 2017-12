Rungis : dans les coulisses du plus grand marché du monde

Rungis, temple de la restauration, est le plus grand marché de produits agricoles et produits frais au monde permettant à Paris de maintenir sa position de capitale mondiale de la gastronomie.Fruits et légumes, viandes, poissons, fromages, fleurs, mets d'exception… Plus de 2 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année. L'objectif est de desservir 18 millions de consommateurs en France et d'approvisionner quotidiennement l'Europe. Si beaucoup de monde a déjà entendu parler du marché de Rungis, pour autant, personne ou presque ne le connaît. TMC vous propose de le découvrir jusque dans ses moindres recoins. À 7 kilomètres de Paris, Rungis est une véritable ville dans la ville avec ses deux hectares de parking, de halles, de dépôts, 12 000 personnes y travaillent, 6 000 tonnes de marchandises sont échangées chaque nuit… Ici on négocie, on achète, on vend mais on peut aussi passer son bac, faire une visite avec un guide polyglotte et même regarder murir des bananes par ordinateur ! À l'aube de 2016, Rungis est surtout à la croisée de deux mondes : les " gouailles " qui font de ce lieu un endroit unique au monde et rappellent l'esprit des anciennes halles et la "nouvelle génération des négociants ", jeune et adepte des technologies de pointe. Ce marché est un endroit exceptionnel qui recèle des histoires d'hommes et de femmes empreints de courage et d'une force de travail incomparable. TMC vous plonge dans les coulisses du plus grand marché du monde.