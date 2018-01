🛥Ce soir, célébrez les 20 ans du film culte Titanic sur TMC

Dès sa sortie il y a tout juste 20 ans, Titanic est un raz de marĂ©e : avec 22 millions de spectateurs, c’est le plus gros succès du cinĂ©ma en France, et Ă l’époque, le film le plus populaire de tous les temps dans le monde.... Le public se passionne pour la tragĂ©die du paquebot et surtout pour l’histoire de Rose et Jack, interprĂ©tĂ©e par Kate Winslet et Leonardo DiCaprio.Ce film est aussi le film de la dĂ©mesure et de tous les records : des prouesses technologiques, 160 jours de tournage, plus de 2,1 milliards de dollars de recettes, 11 Oscars, et des acteurs qui passent en quelques semaines de « quasi-inconnus » Ă mĂ©ga-stars internationales. Sans oublier CĂ©line Dion, qui elle aussi accède au rang de star grâce Ă la chanson du film.20 ans plus tard, TMC revient sur les dessous du film culte, et sur les coulisses d’un tournage hors norme. Quels secrets se cachent derrière « My Heart Will Go On », la chanson de CĂ©line Dion devenue un tube planĂ©taire ? Quels Ă©taient les rapports entre Kate Winslet et Leonardo DiCaprio sur le tournage ?Â