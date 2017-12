Un chiot à la maison - Episode 1

Il y a du chaos, de la confusion, des larmes et des rires lorsque six familles prennent une décision qui va boulverser leur vie en adoptant un jeune chien. Seul un nouveau-né entraine encore plus d'attention, de fatigue et de dépenses qu'un chiot. Pourtant de nombreuses familles se précipitent pour devenir propriétaire sans vraiment y réfléchir. Ce programme attachant suit les hauts et les bas de six familles propriétaires d'un chien pour la première fois et lors de leur première année de vie commune. Passant de moments câlins sur le canapé et de sorties au parc, à des promenades trempées par la pluie et de petits accidents, ces véritables histoires de vie sont combinées à un contenu factuel fascinant expliquant la science du développement et du dressage d'un chiot. Cette chronique édifiante informe et célèbre la joie que les chiots apportent à des millions de personnes.