Humans - Episode 1 Saison 02 - L'éveil des sens  

Niska se cache à Berlin, où elle fait la connaissance d'Astrid, qui la drague dans un club. Elle décide de télécharger sur le réseau de mise à jour des synthèt le code qui permet de les rendre conscients. Les effets ne sont pas immédiats, mais partout dans le monde, jour après jour, quelques synthèts s'éveillent et s'enfuient. La plupart sont capturés ou abattus. Certains parviennent à rejoindre Léo et Max, qui cherchent à les aider. Pendant ce temps Mia travaille dans un petit café car elle apprécie la compagnie du propriétaire, Ed, et fait ce qu'elle peut pour l'aider. Le docteur Athéna Morrow, chercheuse à l'institut scientifique de Californie, reçoit la visite de Milo Khoury, jeune PDG prodige de Qualia, qui veut la convaincre de travailler sur des synthèts conscients. Elle lui répond que c'est impossible, mais il insiste et lui confie qu'ils en ont déjà. Elle accepte, sans lui révéler que son propre réseau neuronal, "V", est déjà un être conscient. Niska sonne chez les Hawkins au milieu de la nuit et leur apprend qu'elle va se livrer à la police pour le meurtre du client de la maison close, si toutefois Laura accepte de devenir son avocate. Elle souhaite avoir un procès comme un humain.