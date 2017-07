Humans - Episode 2 Saison 02 - Mêmes droits, mêmes travers  

Après réflexion Laura juge qu'il serait délicat pour elle d'assurer la défense de Niska alors qu'elle veut justement que sa famille oublie l'histoire avec les synthètes. Elle s'adresse donc au ministère de la justice qui diligente une expertise visant à confirmer que Niska est consciente. Celle ci accepte et elle se rend aux autorités. Athéna avance sur ses travaux, mais elle échoue à transférer Vé dans le corps d'un synthétique conscient. Elle demande donc à Milo de lui en fournir un autre, mais les tests restent insatisfaisants. S'intéressant aux travaux de Hobbs, elle décide de partir en Angleterre. Hester torture Jensen et apprend que les synthètes enlevés sont emmenés dans un endroit appelé le Silo. D'abord très critique, Leo se montre intéressé par l'information. Ne comprenant pas la notion de bien et de Mal, Hester noie Jansen afin de savoir si elle va ressentir de la culpabilité. Mia, de plus en plus proche de Ed pirate un fichier bancaire pour qu'il obtienne un prêt, et lorsque celui ci l'apprend, il soupçonne que Mia soit détraquée et il la rejette. Pete s'intéresse à des cas de reventes de Synthètes à des prix exorbitants et il soupçonne qu'il s'agisse de synthètes conscients.