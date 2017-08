Humans - Saison 02 Episode 03 - Une preuve de vie  

Le docteur Athéna Morrow rend visite à sa fille, qui est dans le coma dans un centre de soins. Son ex mari parle de la débrancher, ce qu'Athéna refuse. Elle se rend en Angleterre pour rencontrer le professeur Hobb. Léo s'aperçoit que le prisonnier n'est plus là. Max avoue l'avoir libéré mais comme Hester ne révèle pas qu'elle l'a tué, Léo décide qu'ils doivent quitter la ferme, au cas où l'homme et sa bande reviendraient. Mia choisit de ne pas les accompagnr et d'aller déclarer ses sentiments à Ed. D'abord choqué par ses révélations, il finit par l'embrasser. Laura se démène pour tenter de prouver que Niska est consciente et mérite un procès comme un humain, mais les tests ne révèlent rien. Karen reprend le travail. Le soir, elle sort au pub avec ses collègues mais son sac stomacal se perce et elle doit demander à Pete de l'éteindre d'urgence.