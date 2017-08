Humans - Saison 02 Episode 04 - Les vases communicants  

Leo repère une nouvelle synthète en fuite, mais Hester propose d'attendre que les hommes qui les enlèvent arrivent afin de les suivre. Max s'y oppose mais Léo prend partie pour Hester et Max décide de les quitter, parce que selon lui, Léo a perdu de vue le but qui était le leur au départ, pour se lancer dans une guerre. Pete enquête sur les Séraphins et il tente d'entrer en contact avec un réseau au marché noir, mais se fait tabasser quand son identité est découverte. Kate de son côté découvre qu'une entreprise rachète des synthètes défaillants à leurs propriétaires. Ed, de plus en plus enlisé dans les affaires d'argent doit payer les arriérés de frais médicaux de sa mère. Malgré l'affection qu'il porte à Mia, il lui tend un piège et la déconnecte, certainement pour la revendre. Odi qui est devenu conscient retourne sur les traces de son passé. Sophie, qui souffre d'une trouble d'identification aux synthètes va être suivie par un psychiatre, et Laura en souffre beaucoup, d'autant que son mari lui reproche de passer plus de temps avec Niska qu'avec sa famille. Ils sont agressés par un synthète qui exige de Laura qu'elle abandonne l'affaire. Heureusement, Odi intervient pour les défendre. Athéna déjeune avec Milo et ils précisent la nature de leurs objectifs : le transfert de conscience humaine, vous vaincre la mort