Humans - Saison 02 Episode 5 - Etre ou ne pas être humain  

Ed et son ami Danny tentent de vendre Mia, mais elle parvient à occulter sa conscience et à redevenir simplement Anita. Le docteur Aveling ne l'identifie pas comme une synthèt consciente et menace le deux hommes de les dénoncer à la police s'ils ne laissent pas la synthèt. Joe emmène ses enfants passer la journée dans une ville qui a banni les synthèts. Au retour, il dépose Toby, qui veut retrouver Renie. Sophie le suit car elle est de plus en plus fascinée par les "synthiques". Renie invite Toby et lui fait lire les commandes du "mode adulte". Elle l'embrasse, mais le garçon recule : il espérait pouvoir avoir accès à la "vraie Renie". Athéna révèle à V qu'elle est une simulation de l'esprit de sa fille, qui vient juste de mourir après des années de coma suite à une chute lors d'une randonnée. Hester et Léo capturent l'employée de Qualia qui a abattu Dix. Hester convainc Léo de la laisser l'interroger seule, en promettant de la laisser en vie. A son retour, elle le persuade de faire l'amour. Le corps de l'employée flotte dans le canal. Lors de son audience devant un juge, Niska annonce à l'assistance qu'elle n'a pas confiance dans leur procédure biaisée et parvient à s'enfuir. Athéna réussit à entrer dans la zone secrète du silo et découvre que Qualia essaie de fabriquer des enfants synthèts conscients. En suivant la piste d'un receleur, Pete découvre un de ces enfants-séraphins.