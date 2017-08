Humans - Saison 02 Episode 6 - Le Séraphin  

Mia est rentrée chez les Hawkins mais elle est à nouveau Anita et Mattie n'est pas là pour la réactiver. Pendant ce temps, celle ci a rejoint Léo et Hester qui veulent prendre d'assaut le Silo, mais Hester passe par une porte électrifiée et elle manque d'être mise hors service. Mattie réussit à la remettre en état et envoie un patch de mise à jour à ses parents pour aider Mia. Lorsque celle ci revient à la conscience, elle apprend par Toby que Mattie a finalisé le code de David Elster et qu'elle est en mesure de généraliser le processus. Mia, qui a décidé de se battre rejoint Léo et elle le lui apprend. Niska est poursuivie par les autorités et elle découvre que l'ensemble des synthètes de la planète ont reçu l'ordre de signaler sa présence. Elle retourne voir Astrid pour être à l'abri. Odi supporte mal la conscience et il cherche désespérément le sens de son existence et un prêtre l'aide à comprendre que son seul but dans la vie c'est d'apporter son aide aux autres. Karen quant à elle a décidé de changer d'identité mais Peter la contacte pour lui signaler qu'il a récupéré le Séraphin, un enfant synthète conscient. Karen est profondément touchée par l'existence d'un enfant qu'elle pourrait prendre sous son aile.