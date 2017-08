Humans - Saison 02 Episode 7 - Suivre son instinct  

L'enfant synthèt' ramené par Pete plaît beaucoup à Hester, qui le lie à elle et le nomme Sam. Mais insatisfaite par sa condition, elle profite de l'absence de Pete pour aller à Qualia demander à Athéna de la télécharger hors de son corps, qu'elle ne supporte plus. Toby supplie son ami Renie de parler à sa petite soeur Sophie, qui se comporte de plus en plus comme une synthèt'. La discussion perturbe beaucoup Renie, qui rentre chez elle de manière si précipitée que Toby panique et croit qu'elle va se suicider. Il débarque chez elle avec Joe et la trouve bien vivante, sortant de son bain, débarrassée de l'apparence de synthèt. Mia et Hester se font capturer exprès afin d'infilter le centre de recherche et de libérer les autres synthèts prisonnier du "silo". Près de la sortie, alors qu'elles retrouvent Léo, Hester décide de retourner dans le centre pour tuer les responsables et bloquer le programme de recherche. Mia se lance à sa poursuite, mais arrive trop tard : Hester a tué le Dr Aveling et blessé gravement Pete, qui meurt dans les bras de Karen. A la sortie, le système d'alarme de Qualia déclenche la sécurité placée dans le crâne de tous les synthèts captifs : presque tous sont tués sur le coup.