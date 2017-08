Humans - Saison 02 Episode 8 - Confrontations  

Joe propose à Laura de déménager dans une communauté sans synthètes, mais elle refuse et Joe la menace de divorcer s'ils ne s'éloignent des synthètes. Léo est bouleversé par le départ d'Hester et il s'enfonce dans la dépression. Hester quant à elle veut les retrouver et elle prend Laura en otage en menaçant de la tuer si Léo ne vient pas la voir. Mattie conçoit un code qui activera la puce coupe circuit d'Hester, mais il pourrait également être fatal pour Mia, ce qui ne l'empêche pas d'insister pour accompagner Léo. Sur place, Hester plante un tourne vis dans la tête de Léo et Mia active le programme coupe circuit qui les tuera toutes les deux. Laura contacte Mattie pour tenter de les sauver, et la seule conclusion possible est qu'il faut libérer le code de conscience globale pour la sauver. Mais en conséquence tous les synthètes connectés deviendraient conscients, déclenchant un chaos global dans le monde entier. Mattie prend la décision de le faire Karen quant à elle décide d'en finir et de se suicider avec Sam, mais l'enfant l'en empêche au dernier moment. Enfin, Athéna décide de libérer Vé et elle quitte Qualia, mais Milo la menace de poursuites légales. Heureusement pour elle, puisque c'est Vé qui en a pris la décision, elle ne peut être jugée responsable de son départ.