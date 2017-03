Julie Lescaut - A couteaux tirés  

Les cadavres de deux femmes éventrées sont retrouvés à quelques heures d'intervalle. Aux Clairières, on craint qu'il ne s'agisse d'un tueur en série. Pour agir rapidement, le procureur adjoint MATHILDE DORSAY, une psychocriminologue, vient en aide àJ ULIE et ses inspecteurs. Très vite, les enquêteurs s'aperçoivent que les 2 victimes avaient un point commun : une carte de membre du Gymnase Center, un club de remise en forme du centre-ville. Aussi rapidement, on arrête un homme : le directeur du cl ub, que ses perversions rendent plus que suspect. Mais celui-ci, ayant un alibi, est bientôt relâché. L'enquête repart sur de nouvelles bases. S'apercevant que le Gymnase Center est sans doute une fausse piste, les policiers cherchent un autre pointc ommun entre les femmes assassinées, pensant que cela les mettra peut-être sur la piste de l'assassin. Tandis que les investigations avancent, JULIE se retrouve aux prises avec les problèmes de couple de MATHILDE.