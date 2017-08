Julie Lescaut - Abus de pouvoir  

Alors que Julie entame une enquête difficile sur la mort d'un jeune apprenti plombier - ancien membre d'une bande, alors que N'Guma a du vague-à-l'âme et que Motta, préoccupé par la santé de sa mère accumule les erreurs professionnelles - une équ ipe de trois flics gradés débarque dans le commissariat en mission de recherche sur la criminalité en banlieue. Ces trois flics, femme-commissaire en tête - squattent un des bureaux et fourrent d'emblée leur nez dans le travail de Julie. Les nou veaux venus sont les chouchous du Ministère, ils sont choyés et protégés par Briec, le patron direct de Julie et même si leur arrogance exaspère les flics en tenue, Leveil en tête, que peut faire Julie, soumise à sa hiérarchie, sinon s'incliner ? ...