Julie Lescaut - Bizutage  

Qui dit rentrée dit bizutage... A l'école Sainte-Agathe, prestigieuse école préparatoire sise aux Clairières, comme ailleurs. Pour certains, le bizutage est une tradition essentielle et noble, qui permet aux nouveaux de saisir dans le minimum de tem ps l'esprit maison et de mieux s'intégrer. Pour d'autres, c'est une survivance barbare où la stupidité le dispute à la brutalité. Humiliation et sévices pratiqués par des lâches en bandes, avec l'acceptation apeurée des bizuts, dont la seuleconsolat ion est qu'ils pourront à leur tour se venger sur les nouveaux de l'année prochaine...