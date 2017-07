Julie Lescaut - Charité bien ordonnée  

Une jeune femme, Nicole, prépare un souper en tête à tête chez elle quand elle est assassinée par un inconnu. Julie Lescaut, commissaire de police en banlieue parisienne, est invitée à participer à un débat de la Télévision Suisse Romande consacrée aux "femmes-flics". Au cours de l'émission, qui se déroule en direct, un homme, Hubert Fournier, fait irruption sur le plateau et déclare être soupçonné par la police du meurtre de son amie Nicole qui, prétend t'il, a été assassinée par des tueurs à la solde d'un certain Mélico, financier bien connu pour ses actions humanitaires. Hubert le soupçonne de manipuler son frère, Rocky Malone, ex rock-star, pour organier des concerts humanitaires et récolter des fonds qui sont ensuite détournés à son profit. Alors qu'on tente d'interrompre l'émission et de l'arrêter, Hubert sort une arme, prend Julie Lescaut en otage et quitte la télévision avec elle en volant une voiture. Il emmène Julie chez son amie d'enfance Mathilde, qui vit seule dans une ma