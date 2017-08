Julie Lescaut - Crédit revolver  

Accumulation de problèmes et même de drames pour Julie Lescaut commissaire de police en poste aux Clairières/Seine: - De faux policiers agressent des personnes agées à leur domicile pour les dépouiller de leur maigres économies. Pour l'instant san s aucune violence, mais pour combien de temps encore ? - Cette question relance une nouvelle fois le débat sur l'insécurité et l'adjoint au maire, Marc Lefranc, élu depuis peu, profite de l'aubaine pour tenter d'imposer la création d'une police m unicipale qui viendrait concurrencer Julie sur son propre terrrain. - Enfin et c'est ssans doute le plus grave, Marie-Claire Lemoine, une amie de Julie endettée jusqu'au cou et victime de ce qu'on a pris l'habitude de surnommer la "fièvre acheteu se", est retrouvée morte chez elle, une balle dans la tête. Suicide, pensent dans un premier temps les enquêteurs...