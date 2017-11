Julie Lescaut - Dangereuses rencontres

Uen femme d'une trentaine d'année, Laure, est retrouvée étranglée dans le parking souterrain de son immeuble. L'état de ses vêtements et une trace d'ADN masculin laissent supposer qu'on a tenté de la violer. Interrogée par Julie, la soeur de la victime accuse Zinelli, l'ancien petit copain de Laure : Il n'acceptait pas qu'elle l'ait quitté et la harcelait. Zinelli n'a pas d'alibi mais l'analyse ADN le met hors de cause. Julie découvre que Laure célibataire depuis sa rupture avec Zinelli s'était inscrite un site internet de rencontres et qu'elle avait ainsi fait la connaissance d'un architexte, Loic, avec qui elle avait diné le soir de sa mort...mais là encore Loic est hors de cause par l'analyse ADN. L'affaire se complique quand un second corp est découvert dans le parking où Laure a été tuée : celui de Perrin. Bien que séparés de plusieurs heures les deux meurtres sont-ils liés ? Ou bien Perrin, infirmier en clinique psychiatrique, a-t-til tué à la suite d'un démelé avec un patient de