Julie Lescaut - Destins croisés  

Un samedi soir : FRANCK, le petit copain de SARAH, se fait renverser alors qu'il se rendait en scooter chez JULIE pour l'anniversaire de BABOU. Le chauffard a pris la fuite mais un témoin a pu relever une partie du numéro d'immatriculation ce qui per met d'identifier la voiture ; elle appartient à un collègue de JULIE, le commissaire MOULINIER, qui l'a déclarée volée... quelques heures après l'accident. Cet accident qui risque de laisser FRANCK handicapé à vie n'est pas le seul problème de JULIE en matière "automobile" car au même moment elle découvre que des rodéos sauvages ont lieu de nuit dans une zone industrielle transformée pour l'occasion en circuit clandestin avec tous les risques que cela comprend aussi bien pour les "pilotes" que p our les spectateurs, jeunes pour la plupart.Quant à ZORA, elle a un nouvel ami ANTOINE, qu'elle présente à JULIE et son équipe : visiblement c'est le grand amour et ils ont le projet de se marier. ANTOINE est agressé