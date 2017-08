Julie Lescaut - Double rousse  

Aux Clairières, un émule de l'animateur clandestin de "Pump up the volume", héros de la jeunesse (et des filles de Julie), brouille avec son émission pirate les fréquences de la Police... Au point que les flics ne peuvent arriver à temps pour emp êcher un accident mortel. Mais est-ce bien d'un accident qu'il s'agit ? Un homme qui se fait renverser par une voiture aux Clairières ou ailleurs, cela arrive malheureusement tous les jours ou presque... Sauf que cette fois-ci, les témoins l'affi rment, le chauffard s'est longuement acharné sur sa victime...