Julie Lescaut - Double vie  

Une fusillade vient d'avoir lieu aux Clairières ! Un homme en moto a tiré sur Antoine Rousseau, le patron de Logitek Editions, une société d'édition informatique. L'homme d'affaire est indemne mais son garde du corps a été tué. Julie et N'Guma s'aperçoivent, avec horreur, que celui-ci n'est autre que Philippe Hétier, le compagnon de Christelle. Tout le commissariat est en émoi. Christelle encaisse la nouvelle d'autant plus mal, qu'en se rendant à l'Institut Médico-légal, elle découvre que Philippe était marié à Céline Hétier. L'homme avec qui elle vivait depuis trois ans menait donc une double vie ! C'est un choc terrible pour elle, et pour ses enfants Amélie, 18 ans, et Bastien, 12 ans.