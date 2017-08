Julie Lescaut - Femmes en danger  

Une fois n'est pas coutume, Julie Lescaut mène l'enquête en Suisse, sur les traces d'un mystérieux tueur. Point de départ de l'affaire : l'incendie criminel d'un pavillon de la banlieue parisienne dans lequel un couple et un enfant on trouvé la m ort. La piste que suit Julie l'entraîne rapidement à Genève, où elle fait équipe avec Fresco, un inspecteur de police hors du commun. Ils ne seront pas trop de deux pour mener cette enquête qui s'avère fort dangereuse et dénouer le terrible myst ère qui entoure la mort de plusieurs familles.