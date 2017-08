Julie Lescaut - La fiancée assassinée  

Alors que Julie se prépare à affronter le comptable du commissariat, que Sarah se prépare à entamer son premier baby-sitting, que Trémois, Motta et N'Guma veillent en attendant que le mystérieux "voeur de téléphones" frappe à nouveau, un promeneu r tardif découvre en bord de Seine le corps d'une jeune femme étranglée. C'est le troisième meurtre non élucidé d'une jeune femme dans le district, en moins d'un an... Mais cette fois, l'étrangleur a changé de méthode. Il a assommé sa proie avan t de l'achever. Est-ce bien au même assassin que les enquêteurs ont à faire, ou bien s'agit-il d'une imitation de désaxé, ou encore d'un leurre, comme semble le penser le légiste, indices troublants à l'appui.