Julie Lescaut - Frères d'armes

Réveillés en pleine nuit par un appel de Christelle, Julie et Verdon se rendent au poste pour récupérer Romain, intercepté sur la voie publique en état d'ivresse... Julie n'a pas le temps d'en connaître les raisons, elle doit se rendre au belvédère où deux jeunes mariés ont été retrouvés, brûlés vifs dans leur véhicule. L'homme, Lucas Devers, jeune banquier, est mort, et la jeune femme, Marina Sakovski, est transférée à l'hôpital, à l'unité des grands brûlés. les premiers éléments d'enquête orientent Julie du côté de Marina, qui exerce la profession de mannequin, sous la coupe d'un certain Sébastien Revel, un agent possessif et jaloux, au profil trouble... Ce dernier se défend par un alibi en béton, exhortant Julie et son équipe à chercher du côté de ses nombreux admirateurs, en particulier un certain Romain Verdon... Romain est innocent : d'ailleurs, il était au Commissariat des Clairières à l'heure du crime. Mais Julie a tant de peine pour l'adolescent qui connaissant à peine son pr