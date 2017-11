Julie Lescaut - Julie à Paris

Divorcée, mutée à Paris dans une grosse DPJ, Julie se retrouve à la tête d’un groupe d’enquêteurs criminels. Sa première grosse affaire va l’occuper à plein temps. Un meurtre, combiné à la disparition d’une femme enceinte, maîtresse et collaboratrice de la victime, importateur de bijoux. Des lettres anonymes, qui pleuvent sur les employés… Un kidnappeur anonyme. Un trafic clandestin et massif… Sarah, la fille de Julie, est enceinte aussi, elle a des problèmes de travail, et elle aimerait bien que sa mère se soucie un peu plus d’elle et un peu moins de ses dossiers, même urgents. Pour simplifier la tâche de Julie, ses enquêteurs, Sandra, Gilles et Roland, ne sont pas tout à fait prêts à l’accepter comme patron sans glisser quelques peaux de bananes sous ses pas. De quoi la tester… ou la dégoûter ? Et pour couronner le tout, l’IGS et son propre patron lui demandent – non, lui ordonnent – d’espionner pour leur compte sa nouvelle équipe, justement, soupçonnée d’abriter un ripou.