Julie Lescaut - Justice est faite  

Julie et son équipe mene deux enquêtes en parallèle. La première l'enlèvement d'un juge d'instruction : le juge Staniak, la seconde sur les meurtres de deux dealers : Zinder et Allouche. En enquêtant sur chacune des affaires, les policiers vont découvrir un lien entre les deux dealers et le juge Staniak. En effet, un an plus tôt, Zinder et Allouche avaient été soupçonnés par le juge Staniak d'être impliqués dans le braquage sanglant d'une bijouterie. Cependant bien que persuadé de leur culpabilité le juge Staniak avant curieusement prononcé un non lieu à leur encontre. Finalement en creusant un peu plus, Julie et son équipe vont découvrir que si le juge a libéré ces deux voyous c'est qu'une terrible pression avait été exercé sur lui. En effet, Louise sa fille unique, avait été enlevée puis violée par un troisième protagoniste de ce braquage : Nicolas Verneuil. Nicolas Verneuil que les policiers vont retrouver assassiné lui aussi. En définitive Julie va mettre les choses au clair en déc