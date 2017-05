Julie Lescaut - L'affaire Lerner  

JULIE est chargée de gérer un dispositif de sécurité dans le Palais de Justice, où se tient le procès de LERNER, un multirécidiviste connu pour sa dangerosité. Brandissant une arme en pleine audience, le malfrat réussit à prendre avec lui plusieurs o tages - dont son avocate Chloé DONATTI, associé de VERDON - et à s'enfuir. JULIE est sur la sellette. Bien qu'elle n'ait cessé de demander des moyens supplémentaires, elle est considérée comme responsable. Qui a fait passer l'arme à LERNER ? L'enquêt e s'oriente d'abord vers un maton, joueur et instable, dont on découvre qu'il rendait discrètement des services à LERNER et qu'il lui avait fourni un téléphone portable... On retrouve ainsi la trace d'appels téléphoniques entre LERNER eetun certain R IEUX. Celui-ci finit par dénoncer LERNER, qui lui a proposé de braquer un bureau de change, le lendemain soir... Dans le même temps ,on retrouve Chloé, choquée mais vivante. Le casse du bureau de change a bien lieu...