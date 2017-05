Julie Lescaut - L'orphelin  

Alors que Julie entame sa journée de travail, un enfant appelle au commissariat...Il ne délivre aucun message, mais un autre appel confirme qu'il se passe quelque chose de très grave à son adresse. Julie et ses hommes découvrent une scène de carnage... Et un petit garçon de six ans réchappé du massacre de ses parents. Début de l'enquête difficile et éprouvant, d'autant que Julie voit le petit orphelin, rendu muet par le traumatisme, emmené dans un foyer. Qui étaient les parents ? Pourquoi cette fureur ? Sarah pendant ce temps, se lie d'amitié - et un peu plus - avec le beau Rafael Rinaldi, jeune flic d'un service spécialisé qui va se trouver en conflit ouvert avec Julie... Quelques heures plus tard, en pleine nuit, les tueurs tentent d'enlever le petit de son foyer, et Julie intervient juste à temps pour le sauver. Plus question qu'elle le laisse aux bons soins de l'administration. Début de cavale pour elle et pour le môme, en rupture avec sa hiérarchie. Sa seule chance : que ses homme