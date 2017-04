Julie Lescaut - Hors la loi  

Une nuit aux Clairières : à la suite d'un appel au secours téléphonique, Héroux et une jeune collègue se rendent au domicile d'un bijoutier. Dès leur arrivée, la jeune femme est tuée par un individu cagoulé qui prend la fuite. Prévenue Julie se rend sur place et découvre dans la maison la femme et la fille du bijoutier ligotées et baillonnées. Le bijoutier, lui, a été embarqué par deux complices jusqu'à sa boutique. Julie s'y rend aussitot. Il est lui aussi ligoté et baillonné... mais son baillon a provoqué une mort par asphyxie. L'existence d'un affaire récente similaire (un trio ayant saucissonné" un bijoutier) oblige Julie à collaborer avec la BRB. Rapidement, un témoignage permet d'interpeller un homme (Berteau) au passé chargé. Il calme son innocence, relayé par son avocat qui n'est autre que Maitre Verdon...