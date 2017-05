Julie Lescaut - Le mauvais fils  

Sur la route menant au commissariat, Julie prend en chasse une voiture volée par deux ados. Quelle n'est pas la surprise de Julie de découvrir dans le coffre un cadavre, celui de Fabien Lannée, le propriétaire de la voiture. Tout désigne Ben et Kamel, les deux ados. Ils auraient tué Fabien dasn son parking pour lui voler sa voiture. Mais la piste s'étiole rapidement pour s'orienter vers une affaire bien plus épineuse. En effet Fabien dirigeait une imprimerie et d'après sa comptable, il avait de sérieux problèmes avec l'un de ses employés, Loïc Darzac, le fils du divisionnaire, patron de Julie. Le garçon est introuvable et Darzac ne peut aider Julie. Elle apprend à cette occasion que le père et le fils sont brouillés à cause de l'homosexualité de Loïc. Kaplan et N'guma retrouvent le garçon caché par sa mère l'aidant à fuir la police...